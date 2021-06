Mercato OM : Le Milan AC prêt à doubler l’OM pour le Dybala turc ?

À la suite du départ de Florian Thauvin aux Tigres de Monterrey, l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un ailier droit pour la saison prochaine. Si le profil de Cengiz Under plairait bien à Pablo Longoria, l’international turc serait également convoité par un autre club de Serie A selon le media italien Sport Media Set…

Il y a désormais deux moins Florian Thauvin a décliné la proposition de prolongation à l’Olympique de Marseille. Le champion du monde français a préféré partir au Mexique et rejoindre les Tigres de Monterrey d’André-Pierre Gignac. Son départ laisse une place vide de titulaire au poste d’ailier droit.

Un positionnement dont l’international turc Cengiz Under semblait bien convenir. Mais selon le site Sport Media Set, l’OM ne serait pas seul sur le dossier du joueur de l’AS Rome.

le milan ac prêt à concurrencer l’om pour under ?

En effet selon les informations de Sport Media Set, le Milan AC serait sur les tablettes de Cengiz Under. Revenu de prêt de Leicester, le turc âgé de 23 ans pourrait décider de quitter une nouvelle fois l'AS Rome. Son départ, jumelé avec celui de Pau Lopez, pourrait permettre les arrivées de Rui Patricio et Granit Xhaka dans la capitale romaine.