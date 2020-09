Mercato OM : Le montant disponible pour recruter un attaquant connu ?

Mercredi, lors de la conférence de presse de présentation de Yuto Nagatomo, le nouveau directeur sportif de l’OM a évoqué le recrutement d’un attaquant. André Villas-Boas disposerait d’une petite enveloppe pour trouver un concurrent à Benedetto…

Pablo Longoria a été interrogé sur le recrutement à venir d’un attaquant. Le directeur sportif a confié que le club était ouvert à consentir un investissement dans ce dossier.

A lire : MERCATO OM : UNE RALLONGE DE FRANK MCCOURT POUR RECRUTER UN ATTAQUANT ?

Nous sommes ouverts pour faire un investissement — Longoria

« On a bien parlé pour l’attaquant. Nous sommes ouverts pour faire un investissement. Sur la question des ventes, l’économie des clubs est comme l’économie familiale. On doit gérer l’économie. Pour l’attaquant, je n’aime pas parler publiquement du profil. Avec André, on veut faire un renfort pour l’équipe qui saura renforcer l’effectif. Il va y avoir de la concurrence, mais c’est le principe essentiel du sport. On doit être intelligent. On doit prendre un joueur qui va amener de la concurrence à Benedetto et aux autres » Pablo Longoria – source : Conférence de presse 02/09/2020

5 à 6M€ disponibles pour recruter un attaquant si pas de vente ?

Selon La Provence, qui cite des sources dans l’entourage du club, la somme pour ce transfert devrait tourner autour de 5 ou 6M€. Cependant cette somme pourrait augmenter en cas de vente d’un ou plusieurs éléments. Avec un tel montant, les recruteurs marseillais vont devoir se montrer malins, par exemple, le promu Lorient a mis 10M€ sur la table pour recruter le buteur de Clermont Grbic…