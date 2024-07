Mercato OM : Le montant exorbitant demandé pour cette priorité de De Zerbi

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM est en train de renouveler profondément son effectif. Le club cherche un meneur de jeu et De Zerbi vise le jeune Valentin Carboni ! Alors qu’un accord de principe concernant le milieu de 19 ans était évoqué, l’Inter serait en fait très très gourmand !

Selon le journaliste italien, Alfredo Pedullà, « De Zerbi veut Carboni mais pour l’instant il n’y a pas d’accord sur la formule et le chiffre. L’Inter demande à l’OM un chiffre plus proche de 40 millions que de 35 millions et d’un rachat garanti. Pas un simple prêt sans garanties. Il va donc falloir améliorer la proposition… »

40M€ demandés pour Carboni ?

Valentin #Carboni piace molto a #DeZerbi, ma per il momento non c’è accordo su formula e cifra. L’#Inter chiede a OM una cifra più vicina ai 40 che ai 35 milioni e un riscatto garantito. Non un semplice prestito oneroso senza garanzie. Quindi servirà migliorare proposta — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 11, 2024





Déjà évoqué jeudi matin, le dossier Carboni semble bien avancé. En effet, selon Nicolò Schira , « Valentin Carboni se rapproche de l’OM en provenance de l’OM. Entretiens positifs avec ses agents et les intermédiaires. » Le journaliste Uriel Iugt affirme même qu’un accord a été trouvé et que tout devrait se régler après la finale de la Copa America Argentine – Colombie. « L’OM a ouvert des négociations formelles pour Valentín Carboni. Il y a déjà des conversations avec l’Inter et ils sont prêts à le vendre. Les chiffres ont déjà été discutés et il y aurait un accord de principe. Cela devrait se concrétiser après la Copa América. »

Accord de principe avec Carboni ?

Selon le journaliste italien, Gianluca Di Marzio, « Marseille continue de faire pression pour Valentin Carboni. La direction olympienne tente désormais d’obtenir un accord avec les Nerazzurri. Il y a une confiance dans le succès de la négociation. » L’OM discute avec l’Inter depuis plusieurs joueurs dans l’objectif de récupérer l’international argentin Valentin Carboni de retour du prêt de Monza. Le jeune milieu offensif est actuellement avec l’Argentin qualifié pour la finale de la Copa America. Alors qu’une exigence de 30M€ a été dans un premier temps évoquée, l’OM tente de trouver un accord et semble confiant dans ce dossier. Le joueur serait emballé à l’idée de travailler sous les ordres de De Zerbi…

#Calciomercato | Il #Marsiglia spinge sempre per Valentin #Carboni. Il club è alla ricerca dell’intesa con l’#Inter, c’è fiducia — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 10, 2024



L’OM semble déterminé à recruter des jeunes joueurs à fort potentiel durant ce mercato. Une volonté due à l’arrivée de De Zerbi, réputé pour aider les talents en devenir à éclore, comme c’était le cas avec Brighton. Le milieu offensif Valentin Carboni est notamment dans le viseur du tacticien italien. Le nouvel entraîneur de l’OM a fait savoir aux dirigeants que le meneur de jeu argentin de l’Inter Milan était l’une de ses priorités.

Une grosse offre se prépare ?

Mais où en est ce dossier à ce jour ? Selon RMC Sport, plusieurs contacts ont déjà été noués avec le club italien, et l’OM cherche la meilleure formule convaincre les dirigeants milanais de lâcher leur joueur. Du côté de Carboni, l’envie de travailler avec le coach italien fait largement pencher la bascule du côté de Marseille, alors que plusieurs autres clubs se sont également positionnés. Marseille espère donner satisfaction à De Zerbi et se montre confiant dans l’avancée du dossier.