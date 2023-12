Mercato OM : Le montant exorbitant réclamé pour une jeune talent (Fan de l’OM) ciblé par Benatia !

L’Olympique de Marseille va se renforcer cet hiver pour pallier notamment de nombreuses absences durant la CAN. D’après le média H24Info, le club marseillais suit Bilal El Khannouss. L’OM l’aurait mis dans sa short-list et pourrait passer rapidement à l’action !

Bilal El Khannouss réalise de très bonnes performances avec le club de Genk depuis quelques mois. En forme, le milieu offensif attire plusieurs clubs en Europe, et notamment l’Olympique de Marseille d’après le média H24Info. Mehdi Benatia pourrait jouer un rôle afin d’attirer le jeune marocain.

D’autres clubs suivent Bilal El Khannouss

Cependant, l’OM n’est pas le seul club qui s’intéresse au profil de Bilal El Khannouss. En effet, selon les informations du journaliste des Lions de l’Atlas, Hakim Zhouri, le montant réclamé par le club du joueur marocain serait très élevé, voir même inabordable pour les dirigeants olympiens :

« De quoi refroidir certaines ardeurs… Bilal El Khannouss est dans les petits papiers de Leipzig, de l’Atletico Madrid et de l’AS Roma et des ce mercato hivernal et son club demande 35M€ pour le libérer », explique notre confrère sur Twitter avant de rappeler que le jeune talent marocain devrait également participer à la prochaine CAN :

De quoi refroidir certaines ardeurs… Bilal El Khannouss est dans les petits papiers de Leipzig, de l’Atletico Madrid et de l’AS Roma et des ce mercato hivernal et son club demande 35M€ pour le libérer pic.twitter.com/uomULuwjhe — Hakim (@Z_hakos) December 26, 2023

Un vrai supporter de l’OM

A lire aussi : Mercato : Un ancien crack de PL proposé à plusieurs clubs de Ligue 1 !

« Oui rien que la CAN et le prix de base de 20M€ demandé à l’origine… fallait le tenter c’est sur mais il devient prohibitif pour l’OM même si le joueur est un vrai supporter de l’OM »