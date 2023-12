Mercato : Un ancien crack de PL proposé à plusieurs clubs de Ligue 1 !

Ancien joueur de Manchester United, Jesse Lingard se cherche un nouveau club ! Après une aventure à Nottingham Forrest, il est à la recherche d’une nouvelle aventure et prospecte en Ligue 1.

De nombreux clubs de Ligue 1 auraient été contacté par l’entourage de Jesse Lingard pour lui redonner une chance de se montrer en Europe ! Après la Premier League, l’international anglais cherche un nouveau défi. Le milieu offensif aurait d’ailleurs été proposé au LOSC d’après Foot Mercato mais un problème bloquerait cette possibilité.

Le Brexit, un vrai problème pour le dossier Jesse Lingard au LOSC

« Selon nos informations, le milieu offensif de 31 ans, dont les émoluments ont été sacrément revus à la baisse (de l’ordre de 250 000 € mensuels) a été proposé à trois clubs du haut de tableau de Ligue 1, dont le LOSC, explique Foot Mercato dans un article ce dimanche. Seul problème et il est de taille, le Brexit. Désormais les ressortissants anglais sont considérés comme extracommunautaires, ce qui complique forcément la donne pour les clubs français qui affichent déjà quasiment tous complet, c’est d’ailleurs le cas du club nordiste. La possibilité de voir Jesse Lingard en Ligue 1, comme avant lui un certain Joe Cole qui avait évolué avec succès au LOSC, paraît donc compromise. Après dans le football… tout est possible »