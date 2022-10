Mercato OM : Le père et agent de Gerson calme le jeu ?

Mis sur le banc depuis quatre matchs, Gerson n’est plus aussi indispensable qu’il l’était sous Sampaoli. Le numéro 8, qui était un milieu offensif très performant sous l’entraîneur argentin, n’est devenu qu’un remplaçant de luxe sous les ordres d’Igor Tudor.

Un changement de statut incompréhensible pour son père et agent, Marcao, qui avait poussé un coup de gueule dans L’Equipe et avait même menacé les dirigeants marseillais d’aller « voir ailleurs » dès cet hiver.

« C’est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C’est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur (Igor Tudor) nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil. Il reste si peu de temps pour se montrer (avant l’annonce de la liste, le 7 novembre)… (…) On va aller voir ailleurs. C’est inévitable. On va s’organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n’est plus important pour l’OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n’a eu aucune explication de la part du coach. C’est pour ça que je vais parler à Pablo (Longoria) aujourd’hui (lundi) pour savoir ce qu’il se passe. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! » Marcao – L’Equipe (25/10/2022)

Pas de départ en janvier pour Gerson finalement ?

Après sa sortie médiatique, Marcao a expliqué lors d’un entretien pour SportMed TV que tout ce qu’il a dit était informel et n’aurait jamais dû sortir dans la presse. Il a aussi assuré que Gerson finirait quoiqu’il arrive la saison dans la cité phocéenne.

📺 FACECOM 💬 « Comme nous l’avions évoqué cet été, pour Marcos et son fils, il n’a jamais été question de quitter l’OM. Ils veulent aller jusqu’au bout de la saison. » @gbtz13 #TeamOM #OM #Gerson #Marseille #MercatOM https://t.co/SMl0g6xZm0 — SportMed TV (@SportMedTV) October 25, 2022

