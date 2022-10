OM : Djellit dézingue totalement une recrue estivale de Longoria !

L’OM s’est incliné 2-1 à Francfort à l’occasion de cette 5e journée de Ligue des Champions. Comme à son habitude, le journaliste Nabil Djellit a commenté ce match via son compte Twitter, s’il se veut optimiste, il a égratigné au passage plusieurs joueurs.

Le journaliste pour France Football a en particulier tapé sur Luis Suarez.

Luis Suarez est des attaquants les plus nuls que j’ai vu à l’OM

L’OM en Youth League, en 5 matches c’est 3 défaites et 2 nuls, 14 buts encaissés et 3 pauvres petits buts marqués… Le PSG 4 victoires et une défaite. Cette différence là ce n’est pas l’argent du Qatar. Peut-être le travail et la confiance dans son bassin de population. Balerdi c’est une dinguerie… Sur le but égalisateur de l’OM : Mbemba c’est Beckham… Guendouzi c’est Rooney ! L’OM peut nourrir des regrets sur cette première période. Francfort fort en transition… Pourquoi sortir Guendouzi ? Pour rappel, Luis Suarez est des attaquants les plus nuls que j’ai vu à l’OM… Dans une semaine, le classement est inversé. On en reparle… » Nabil Djellit – source : Twitter (26/10/2022)

