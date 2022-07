Mercato OM : Le plan de Longoria pour Luis Henrique

Luis Henrique est d’accord avec le club de Flamengo mais attend toujours que l’OM trouve un terrain d’entente avec le club brésilien. L’OM qui souhaiterait une vente sèche et non pas un prêt…

Luis Henrique est sur le départ, ce n’est plus une surprise pour personne mais le dénouement se fait attendre. Alors que l’OM était d’accord avec le Torino, Luis Henrique ne voit pas un transfert à Turin d’un bon œil et préférerait un retour au Brésil, là où il est tombé d’accord avec Flamengo en dépit de l’intérêt de son ancien club de Botafogo.

Luis Henrique d’accord avec Flamengo, Longoria veut insérer une OA ?

Pour le moment les négociations sont au point mort, selon les informations publiées par l’Equipe le président Longoria souhaite récupérer les 8 millions d’euros investis dans le transfert de Luis Henrique en 2020. Sauf que Flamengo souhaite un prêt pour l’ailier marseillais, le président négocie alors un prêt avec option d’achat comme avec le Torino, quitte à un inclure un pourcentage à la revente afin de ne pas perdre d’argent dans ce dossier.

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique avait particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible ». Eric Di Meco – Source : RMC