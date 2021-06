Mercato OM : Le point faible de Rafael Leao…

Pablo Longoria aurait coché le nom de l’ancien joueur du LOSC, Rafael Leao, pour renforcer le groupe de Jorge Sampaoli. Sur le plateau de Débat Foot Marseille ce lundi, notre consultant Jean Charles De Bono a donné son sentiment sur cette rumeur mercato…

Annoncé lundi par le journaliste Pedro Almeida, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le jeune attaquant portugais Rafael Leao ne serait pas qu’une simple rumeur. Arrivé au Milan AC en provenance du LOSC, Leao a réalisé une saison solide avec le club lombard.

Par moment leao disparait

Notre consultant a eu des infos concernant les caractéristiques du joueur :

« J’ai eu des échos des personnes qui l’ont côtoyé à Lille. On m’a dit que c’était un super joueur, habile des deux pieds. Il est capable de jouer devant, plus au poste d’attaquant de pointe. Mais par contre, il a souvent des absences, il est souvent ailleurs. Par moment il disparait, j’espère qu’avec l’âge il va progresser dans ce domaine là. C’est un chasseur de buts, il va très vite, il peut faire basculer une rencontre à lui tout seul. Mais à l’entrainement il est un peu rêveur, il a besoin de s’évader. Mais il a quand même marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives, c’est un joueur d’avenir. » JC De Bono – Source: Football Club de Marseille (14/05/2021)