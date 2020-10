OM : Mohamed Bouhafsi explique pourquoi ce joueur a posé problème face à City

André Villas-Boas a tenté un coup face à Manchester City. Sa tactique ultra défensive a échoué et certains choix aussi. Le journaliste Mohamed Bouhafsi a tenté de comparer ce match avec celui remporté par Lyon, il a aussi confié que le choix de titulariser Radonjic pose problème…

Le 5-3-2 proposé par AVB face à City a échoué. Au delà du système et de l’animation inexistante surtout en premiere période, le choix de Nemanja Radonjic ne serait pas passé au sein du vestiaire. Sur RMC, Mohamed Bouhafsi a expliqué qu’il avait entendu plusieurs fois André Villas-Boas demander à son ailier de prendre la profondeur. Radonjic n’a pas forcément respecté les consignes… De plus, ce choix aurait suscité des interrogations au sein du vestiaire olympien dixit la radio. La lune de miel est terminée avec les supporters marseillais et les journaliste, quid du vestiaire ?

le Manchester City qui a évolué face à Lyon était un petit peu moins fort que celui de mardi — Bouhafsi

« On a peut-être trop banalisé la prestation lyonnaise. Mais il y a aussi un autre élément, c’est que le Manchester City qui a évolué face à Lyon était un petit peu moins fort que celui de mardi au vu des qualités individuelles parce que la tactique était toute nouvelle, ils n’avaient jamais joué comme ça lors du match face à Lyon. Mais il faut dire qu’il y a une différence de niveau et de talent entre l’OL et l’OM. Lyon est plus fort individuellement et intrinsèquement que l’OM, Lyon a des joueurs qui sont plus intelligents (…) Je voyais plein de fois Villas-Boas lui dire : “mais cours, va vers l’avant !” Mais non, lui, “NR7” se prenait pour CR7, il se prenait pour Cristiano Ronaldo à attendre le ballon et à essayer de crocheter ».

Mohamed Bouhafsi – Source: RMC