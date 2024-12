Mercato OM : le prix s’envole (30M€?) pour ce talentueux défenseur annoncé dans le viseur du club marseillais !

Si l’OM a réussi à récupérer sa deuxième place au classement de Ligue 1 après sa victoire face à Monaco, le club a toujours des problèmes récurrents en défense. Roberto De Zerbi aurait dans l’idée de recruter en défense centrale dès le mercato hivernal de janvier.

L’Olympique de Marseille semble avoir jeté son dévolu sur Abdukodir Khusanov, défenseur central de 20 ans du RC Lens, qui impressionne cette saison. Toutefois, selon The Telegraph, le RC Lens a fixé un prix élevé de 30 millions d’euros pour le transfert de son jeune talent. Un tarif conséquent qui pourrait compliquer les négociations, surtout pour un transfert immédiat lors du mercato hivernal 2025.

Lens veut 30M€ pour Khusanov ?

Tottenham and Newcastle battling for Abdukodir Khusanov transfer in January#TelegraphFootball | #NUFC | #Spurs — Telegraph Football (@TeleFootball) December 2, 2024

Depuis son recrutement pour seulement 100 000 euros en 2023, Abdukodir Khusanov s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs défenseurs jeunes de Ligue 1, avec déjà 13 apparitions cette saison. Son excellent début de carrière, couplé à ses 18 sélections avec l’équipe nationale ouzbèke, a attiré l’attention de nombreux clubs européens. En plus de l’OM, Tottenham et Newcastle United s’intéressent également à lui, et ce, dès janvier 2025.



Cependant, bien que l’OM soit intéressé par Khusanov, un transfert en janvier semble improbable à ce prix. De plus, la situation financière délicate du RC Lens pourrait les pousser à accepter une offre plus importante en provenance des clubs de Premier League.

En conclusion, même si Abdukodir Khusanov représente une piste intéressante pour l’OM, il paraît difficile que le jeune défenseur rejoigne la Canebière dans l’immédiat. Toutefois, son potentiel et ses performances continuent de faire de lui un joueur à surveiller pour les prochaines fenêtres de transfert, et l’intérêt de l’OM pourrait se raviver dans le futur si les exigences financières de Lens baissent.