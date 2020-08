Mercato OM : « Le problème de Germain c’est que c’est une erreur de casting à la base »

Extrait de l »mission Débat Foot Marseille ce lundi avec Jean-Charles de Bono (ancien joueur de l’OM et actuel consultant de FCM), Mourad Aerts (journaliste FCM) et Benjamin Courmes (journaliste FCM). Un extrait consacré au cas Valère Germain.

L’entraineur de l’OM André Villas-Boas a confirmé que Valère Germain (30 ans) serait utilisé sur le côté droit cette saison. C’est le jeune Marley Aké (20 ans) qui est aujourd’hui le numéro 2 derrière Dario Benedetto au poste d’avant-centre. Dans l’émission Débat Foot Marseille ce lundi, notre journaliste Mourad Aerts a donné son sentiment sur l’ancien joueur de l’AS Monaco :

« Je pense qu’il y a encore du travail, mais il doit le savoir. »

« Villas Boas a confirmé qu’il voyait plus Germain à droite ou alors dans un 442, mais on ne joue pas dans ce système de jeu. C’est pour cela que Aké lui est passé devant. Mis à part son salaire délirant, par rapport à ce qu’il apporte, le problème de Germain c’est que c’est une erreur de casting à la base. Car si tu le prends c’est pour jouer en 442, et tu en es réduit aujourd’hui à l’utiliser comme ça à droite sur des bouts de matchs. C’est vraiment une erreur de casting, un joueur que tu dois recruter dans un shémas très particulier, sauf que tu n’as jamais prévu de jouer comme ça depuis que tu l’as pris. » Mourad Aerts. Source – Football Club de Marseille : 10/08

