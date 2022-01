Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Marley Aké a joué son premier match avec les professionnels ce mardi soir face à la Sampdoria. Il a obtenu un penalty en fin de rencontre !

L’Olympique de Marseille a procédé à un échange avec la Juventus entre Marley Aké et Franco Tongya. Pour le Marseillais parti en Italie, tout semble se passer pour le mieux ! Encore plus depuis ce mardi où il a fait ses grands débuts en professionnel.

Convoqué avec le groupe A pour la réception de la Sampdoria en Coupe d’Italie, Aké a eu l’opportunité de jouer quelques minutes ! A la 75e, il remplace Juan Cuadrado sur le côté droit. Deux minutes plus tard, il provoque une faute dans la surface et l’arbitre lui accorde un penalty !

Aké provoque un penalty pour son premier match

Son jeune âge et son inexpérience au haut niveau ne lui permettent pas de le tirer pour potentiellement signer son premier but avec la Juventus. C’est Alvaro Morata qui se charge de transformer le penalty et mettre encore plus à distance la Sampdoria.

A LIRE AUSSI : OM : Les supporters marseillais fêtent l’exploit des Comores à la CAN !

Le club de la Vieille Dame remporte la rencontre sur le score de 4-1. Ce mercredi matin dans la Gazzetta, Marley Aké a reçu la note de 6,5/10 pour son premier match l’équipe professionnel ! L’ancien joueur de l’OM est décrit comme « prometteur » par les journalistes italiens.

« La note de Marley Aké dans la Gazzetta du jour : 6,5. “Le joueur au dribble fulminant débute en équipe première avec un penalty obtenu. Pas le seul mouvement à la Cuadrado de son entrée. Prometteur » Note d’Aké dans la Gazzetta – Source : Twitter Guillaume MP (19/01/22)

La note de Marley #Aké dans la Gazzetta du jour : 6,5. “Le joueur au dribble fulminant débute en équipe première avec un penalty obtenu. Pas le seul mouvement à la Cuadrado de son entrée. Prometteur” #JuveSamp #OM pic.twitter.com/fuZJqpfH0r — GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 19, 2022

Il est temps pour Aké d’aller s’aguerrir loin de Turin pour gagner du temps de jeu et de l’expérience

Il y a près de dix jours, son entourage évoquait la possibilité de le voir évoluer pour un autre club où il y serait prêté par la Juventus. En manque de temps de jeu avec les A, il souhaitait enchaîner dans le monde professionnel pour encore progresser. A voir si sa prestation suffira pour lui donner plus d’importance à la Juventus.

« Il joue avec les u23 ça se passe bien dans l’ensemble. A Turin travaille beaucoup physiquement et il se sent totalement différent. Il a progressé un peu partout et il pèse 3 kg de plus en moins d’un an. Physiquement ce n’est plus le même. Il s’est entraîné à plusieurs reprises avec eux et fait des matchs amicaux pendant les trêves. Il ne regrette rien, car je ressens de sa progression dans son football et c’est le plus important. Il se sent plus fort, il sent qu’il progresse. C’est pour ça que je suis venu à la Juve. Il est temps pour lui d’aller s’aguerrir loin de Turin pour gagner du temps de jeu et de l’expérience. Il y a quelques clubs de Ligue 1 qui sont venus aux nouvelles, mais la priorité est qu’il joue. On va privilégié le temps de jeu c’est évident. Alors pourquoi pas tenter le coup en Ligue 2, il y a déjà quelques courtisans. La Belgique où les Pays-Bas peuvent aussi être une option » Un proche de Marley Aké – Source : Foot Mercato (10/01/22)