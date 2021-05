Mercato OM: Le Real veut aussi Gerson ?

Alors que les négociations avec Flamengo semble bien avancées pour le transfert de Gerson, le Real Madrid s’intéresserait au milieu de terrain brésilien. Une concurrence importante qui pourrait faire capoter l’affaire du côté marseillais.

Cela fait désormais plusieurs semaines que le feuilleton Gerson est lancé. Le milieu de terrain de Flamengo serait tombé d’accord avec l’Olympique de Marseille pour un contrat de 5 ans. L’OM aurait également trouvé un accord avec le club brésilien pour un transfert aux alentours de 25 millions d’euros, plus 5 de bonus avec 20% à la revente. Si l’affaire semble bien partie pour se concrétiser, l’entrée d’un nouveau concurrent dans la danse pourrait tout remettre en cause.

Le real Madrid intéressé par gerson ?

Selon le journaliste Mauro Naves, le Real Madrid, rien que ça, serait sur la piste de Gerson. Les Madrilènes apprécieraient beaucoup le milieu de terrain de 24 ans. Le transfert ne dépendrait pas du départ ou non de Zinédine Zidane. Cet intérêt pourrait remettre en cause l’affaire qu’est en train de conclure l’Olympique de Marseille. En effet, le Real Madrid est une piste plus prestigieuse pour Gerson mais il aura beaucoup moins de chance d’avoir du temps de jeu.