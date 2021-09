Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Edouard Cissé a été interrogé par La Provence sur le recrutement de Pablo Longoria. L’ex-marseillais se dit impressionné par ce que l’Espagnol a réussi à faire malgré les conditions compliquées dues au COVID.

L’Olympique de Marseille a réussi son mercato ! Avec un début de saison très concluant grâce à Jorge Sampaoli et ses joueurs, l’OM impressionne les observateurs de la Ligue 1. Edouard Cissé, ancien joueur marseillais a été interrogé à ce sujet par La Provence.

Aller chercher Guendouzi, c’est osé — Cissé

En effet, ce dernier a notamment été impressionné par ce qu’a réalisé le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria… Avec les conditions difficiles dues au COVID et des clubs qui n’ont pas beaucoup vendu ou acheter, l’Espagnol a réussi à bâtir une équipe plus que compétitive.

« Mais il faut dire que j’ai vraiment été surpris par le recrutement effectué par Pablo Longoria. Il a vraiment été actif dans une période compliquée pour tout le monde avec le COVID, dans un marché atone où les clubs avaient du mal à acheter et à vendre. L’OM a enchaîné les recrues en prenant de très bons joueurs, revanchards, avec des profils très intéressants. Je pense à Ünder, à De la Fuente. Ce sont des paris, mais ça peut marcher. Aller chercher Guendouzi, c’est osé aussi. Ils ont fait la même chose la saison dernière en prenant le petit Cuisance, mais c’est plus concluant pour l’instant du côté de Mattéo. Luan Peres, Saliba, il y a vraiment de très bons coups. Ils ont bien bossé. J’imagine que la présence de Sampaoli a été déterminante, car c’est toujours important d’avoir un entraîneur comme lui, qui incarne beaucoup de choses. » Edouard Cissé – Source : La Provence (26/09/21)

On a un effectif assez court — Sampaoli

Malgré ce recrutement très impressionnant, Jorge Sampaoli ne semble pas rassasier ! En effet, le coach argentin s’est exprimé en conférence de presse à ce sujet et a affirmé qu’il avait encore un effectif trop court… Un message envoyé à Pablo Longoria pour le mercato hivernal?

« En défense, où il n’y a pas tant de rotation, il faut faire attention. On a un effectif assez court à ce poste donc on fait attention à la fatigue. En défense, Luan et Saliba ont joué quasiment tous les matchs, donc on va analyser les prochaines rencontres pour voir s’ils joueront. (…) Je ne m’imagine pas diriger une équipe avec moins d’intensité. On travaille donc par rapport à ça. » Jorge Samapoli – source : conférence de presse (21/09/2021)