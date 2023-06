Mercato OM : Le refus de Gallardo confirmé aussi en France !

Après le média argentin TyC Sports, c’est au tour de Florent Torchut journaliste pour France Football et l’Equipe de confirmer le refus de Marcelo Gallardo. Le technicien argentin ne sera pas le prochain coach de l’OM.

Florent Torchut a fait son mea-culpa après la volte face de Gallardo : « Gallardo a finalement refusé la proposition de l’Olympique de Marseille. « Il n’était pas pleinement convaincu par le projet & il avait besoin de + de temps », explique-t-on dans son entourage. Mea culpa pour avoir annoncé qu’il allait signer… Il semblait séduit et s’est ravisé. »

Le journaliste César Luis Merlo du média TyC Sports annonce que Gallardo a rejeté l’offre de l’OM. « Marcelo Daniel Gallardo ne sera PAS l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le club confirme que l’entraîneur a rejeté la proposition et ne prendra pas ses fonctions. »

