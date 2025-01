Mercato OM : Le regret d’Aubameyang avec De Zerbi…

Parti l’été dernier de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang aurait certainement aimé joué dans l’équipe de cette saison. Sur les réseaux sociaux, le Gabonais affirme ne pas oublier les Marseillais et aurait bien aimé évoluer dans l’équipe de cette saison.

L’OM s’est séparé de Pierre-Emerick Aubameyang l’été dernier. L’attaquant prolifique la saison passée a rejoint l’Arabie Saoudite contre un salaire XXL. Malheureusement, l’OM aurait bien eu besoin d’un buteur comme PEA cette année. Sur les réseaux sociaux après une vidéo rétrospective de son année 2024, le Gabonais a répondu à un supporter à qui il manque.

« Tu te serais tellement régalé cette année et tu nous aurais régalé », a posté un autre supporter. « Ça c sur !! Mais c’est la vie », a répondu Aubameyang qui aurait certainement aimé évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille.

Moi non plus ⚪️🔵 — AUBA⚡️ (@Auba) December 31, 2024

Il n’aura passé qu’une saison à l’Olympique de Marseille mais Pierre Emerick Aubameyang a réussi à gagner le coeur des supporters par ses prestations de très haut niveau. Le Gabonais est d’ailleurs récompensé pour sa grande carrière avec une distinction : il est le meilleur buteur africain actuellement en carrière. Une belle récompense et un palier passé par l’ancien joueur d’Arsenal.

🇬🇦 Pierre-Emerick Aubameyang est le meilleur buteur africain actuel en carrière : Légende. 🌍👏🏾 pic.twitter.com/XtVCZ7G5eU — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) December 25, 2024

OM : Le beau geste des joueurs qui a ému Aubameyang aux larmes

L’Olympique de Marseille peut dire merci à Pierre-Emerick Aubameyang pour sa belle saison l’an passé. Le Gabonais a mal démarré mais s’est très vite réveillé, devenant un élément essentiel de l’équipe et marquant un grand nombre de buts. Pour le remercier et le féliciter d’avoir été le meilleur buteur de l’Europa League, les joueurs de l’Olympique de Marseille lui ont offert une bague… L’attaquant a été ému aux larmes et le tout a été immortalisé en vidéo sur l’Instagram de Trophybygassan.

Les joueurs de l’OM ont offert une bague à Pierre Emerick Aubameyang afin de célébrer ses exploits en Europa League ! 🔥💍 [IG / trophybygassan] pic.twitter.com/AFwA6QpjvO — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 27, 2024

Une indemnité inférieure à 10 millions d’euros ?

Aubameyang sera reparti de l’OM (presque) comme un héros. Décrié sur ses premiers mois, l’attaquant aura su réagir et s’adapter rapidement afin d’empiler les buts ! Mais à 35 ans, le buteur aura finalement cédé aux sirènes saoudiennes afin de toucher un dernier gros contrat avant la fin de sa carrière. Lié jusqu’en 2026 avec l’OM, Al-Qadsiah a du verser une indemnité au club de la cité phocéenne.