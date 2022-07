Mercato OM : Le retour de la piste Alexis Sanchez

Selon le Corriere dello Sport, Alexis Sanchez ne serait pas contre l’idée de rejoindre l’Olympique de Marseille. Le joueur de 33 ans n’a pas disputé les deux premiers matchs de préparations avec l’Inter Milan.

Le Corriere dello Sport révèle ce samedi, que l’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester United, Alexis Sanchez souhaiterait quitter l’Inter Milan et rejoindre l’OM. L’ailier de 33ans, n’a pas été convoqué par les nerrazzuri lors du précédent match amical, serait de plus en plus proche du club phocéen.

Les marseillais toujours à la recherche d’un joueur d’expérience, notamment en Ligue des Champions verrait d’un bon œil la venue du vainqueur de la Copa America. Le joueur plairait au nouveau technicien de l’OM, Igor Tudor mais aussi à Longoria qui le suit de près depuis plusieurs semaines.

à lire aussi : Mercato OM : Clap de fin pour Claudinho

Alexis Sanchez a besoin de se relancer

Une recrue de plus dans le secteur offensif qui ne pourrait arriver sans départ dans l’effectif olympien. Bakambu et Dieng seraient d’ailleurs poussés vers la sortie afin de dégraisser et de libérer de la masse salariale. Sans quoi l’international chilien (143 sélections, 48 buts) ne pourrait rejoindre la Canebière. L’attaquant de l’Inter Milan, cherche à se relancer après une dernière saison en demi-teinte avec 25 apparitions en championnat pour 5 buts et 1 passe décisives.

A 33ans et à un an de la fin de son contrat, il est évalué à 3,5 M€ sur Transfermarkt, un montant pas insurmontable pour l’OM. Cependant le club phocéen sera obligé de faire de la place dans l’effectif, afin de pouvoir assumer son salaire. Affaire à suivre.