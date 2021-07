Mercato OM : « Le Saliba d’il y a deux ans, était meilleur que Kamara en défense centrale »

William Saliba arrive à l’Olympique de Marseille en prêt sans option d’achat, en provenance d’Arsenal. Il est la huitième recrue du mercato estival marseillais…

C’est officiel, Saliba est un joueur de l‘Olympique de Marseille. Il est désormais le cinquième défenseur central de l’effectif avec Alvaro, Peres, Balerdi, et Caleta-Car.

Invité sur notre plateau lors de l’apéro mercato ce jeudi, Matthieu Grégoire est revenu sur ses qualités :

Il est très bon dans la gestion du défenseur– Grégoire

« Sur la gestion d’Arsenal sur ce joueur je suis quand même étonné. C’est déjà son troisième prêt, la gestion de son actif joueur est bizarre. Sur ce deal là, je ne vois pas qui ça aide vraiment. Où es sa progression ? Arsenal ne voulait pas d’option d’achat, et si le club le vendait c’était au moins pour 30 M€. Des clubs comme Nice aurait pu se positionner pour l’acheter mais ils ont préféré Todibo, comme Lille ou Newcastle. Il n’y avait pas une demande incroyable alors c’est un joueur de très bon niveau. Si l’on retrouve le Saliba d’il y a deux ans, pour moi il était meilleur que Kamara en défenseur central. Alors qu’à Nice, c’était un peu irrégulier. Saliba c’est un défenseur à l’ancienne, très bon dans la gestion de la profondeur et dans le duel. » Matthieu Grégoire— Source: FCM (15/07/21)

Le directeur sportif d’Arsenal, Edu, a donné une explication sur ce départ.

Il continue de se développer — Edu

« Avec William, nous avons décidé qu’il était bon pour son développement de disputer une autre saison en prêt. William nous a rejoints à l’âge de 18 ans, et il n’a que 20 ans, donc il continue de se développer tout le temps, a-t-il expliqué aux médias des Gunners. William est un joueur avec de fortes capacités naturelles et la saison prochaine peut être bénéfique pour lui à Marseille, un bon club. Jouer une autre saison en Ligue 1 sera très important pour son développement. Nous resterons bien sûr en contacts étroits avec William au cours de la saison et on lui souhaite tout le meilleur en France avec Marseille. » Edu— Source: Site d’Arsenal (15/07/21)