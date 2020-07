Mercato OM : Le scénario d’une suspension de Gueye pas à exclure ?

Première recrue estival du mercato de l’OM, Pape Gueye n’est pas à l’abris de sanctions. Le milieu de terrain n’a pas respecté le contrat signé avec Watford qui devrait se tourner vers la FIFA…

Le journaliste Manu Lonjon a évoqué ce dossier dans son live Twich. Il explique que Watford ne compte pas en rester là et que l’OM, mais surtout Pape Gueye risquent des sanctions. Il compare ce dossier à celui de Saman Ghoddos.

L’attaquant iranien avait rejoint Amiens pour 4M€ en provenance d’Östersunds (D1 suédoise) alors qu’il s’était mis d’accord et avait signé avec Huesca. Le club espagnol avait alors posé une réclamation auprès de la FIFA. L’instance avait condamné son ancien club Östersunds a une interdiction de recrutement au cours des deux prochains mercatos. Ce qui ne sera pas le cas du HAC, vu que Gueye était libre. De plus, Ghoddos et le club suédois avait dû payer une amende de 4 millions d’euros à Huesca. Enfin, et c’est ce qui pourrait concerner Pape Gueye, Saman Ghoddos avait été suspendu pendant 4 mois… Cependant un accord à l’amiable pourrait être trouvé avant.

Watford trouve que l’OM a été extrêmement cavalier

« L’OM peut avoir des problèmes avec Watford pour Gueye. Watford va saisir la FIFA pour contester la signature de Gueye à l’OM. Ils demandent des sanctions contre le joueur, mais aussi des sanctions contre l’OM. Gueye était sous contrat avec Watford, le contrat était officiel à la fédération anglaise. Ils veulent des dédommagements. Dans ce dossier Gueye, c’est impossible que l’OM ait raison ! L’OM peut ne pas être condamné, car le joueur a dit qu’il était libre. Mais Watford trouve que l’OM a été extrêmement cavalier. Pour eux, ce passage en force de l’OM est limite inconscient. Gueye, de son côté, a tenté de faire annuler son contrat en disant qu’il y avait des incohérences, et notamment sur le fait qu’il n’avait pas eu la copie de son contrat en français. Mais ce n’est pas obligatoire légalement. En tout cas, il y a des précédents en France. Ghoddos à Amiens, par exemple, il avait été suspendu plusieurs mois. Je ne suis pas trop inquiet pour l’OM, mais plus pour le joueur, car son contrat était valable à Watford ». Manu Lonjon – source : live Twitch (05/07/2020)