Mercato OM : « Le seul joueur sur lequel tu as mis de l’argent il ne joue pas »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille avec un thème qui touche le mercato réalisé par l’OM. Notre journaliste Nicolas Filhol ne comprend pas pourquoi Luis Henrique n’a pas plus de temps de jeu, et s’interroge sur la stratégie des dirigeants marseillais sur le marché des transferts.

Alors que l’Olympique de Marseille a recruté cinq joueurs lors du dernier mercato estival, ces derniers ne font pas l’unanimité. Qualifié en Ligue des Champions après 7 ans d’absence, Nicolas Filhol estime que le mercato marseillais n’a pas été à la hauteur afin de lutter dans cette compétition…

C’est un recrutement où on peut se poser des questions – nicolas filhol

« On peut se poser quand même la question où tu te retrouves à être qualifié en Ligue des Champions et ton mercato n’est pas satisfaisant. Le seul joueur sur qui tu as misé de l’argent c’est Luis Henrique (8 millions d’euros pour 70%) et il ne joue pas et n’apporte rien. Soit il n’est pas prêt, soit il y a un problème. Le trading c’est joli, mais si le joueur ne joue pas ça ne sert à rien. Le joueur tu ne le revendras jamais, ou alors dans deux ans. Est-ce que c’était le moment, l’année où tu joues enfin la Ligue des Champions de miser 8 millions d’euros sur un joueur qui ne joue pas. Tu peux aussi te poser la question sur d’autres joueurs, mais notre ami Nagatomo c’est une merguez. Sur ce match (vs Strasbourg) il est transparent complet. C’est donc aussi un recrutement où on peut se poser des questions. Tes recrues ne font pas de folies et pourtant c’est l’année où tu joues la Ligue des Champions. »

Nicolas Filhol – Source : DFM (09/11/2020)

D’accord ou pas avec notre journaliste ?