Mercato OM : Le torchon brûle entre Sampaoli et ce cadre du vestiaire ?

Tandis que les rumeurs de départ d’Alvaro Gonzalez cet hiver avaient tendance à faire rire le principal intéressé, le journal L’Équipe nous apprend aujourd’hui que le défenseur de l’Olympique de Marseille ne se sentirait plus en odeur de sainteté au sein du club olympien…

Alors que Frank McCourt exigerait des départs au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille durant ce mercato hivernal, les tractations s’activent en coulisses. Depuis plusieurs jours maintenant, des rumeurs autour d’un possible départ sous forme de prêt d’Alvaro Gonzalez enflent peu à peu. Si au début elles avaient plutôt tendance à amuser le défenseur central espagnol, comme il l’avait fait savoir mardi dernier sur son compte Twitter, l’édition du jour du quotidien L’Équipe nous informe que la situation serait bien plus complexe qu’elle n’y paraît…

Transferts : Gigot, Kolasinac… l’OM sur des pistes brûlantes Pour remplacer des départs en défense, Pablo Longoria, le président de l’OM, a notamment coché les noms de Samuel Gigot et Sead Kolasinac. https://t.co/k1LxiKSFjA pic.twitter.com/IRmYQw4Oqq — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 9, 2022

Des « relations fraîches » entre Alvaro et Sampaoli ?

En effet Matthieu Grégoire, correspondant de L’Équipe à Marseille, nous apprend que les relations entre les deux hommes seraient désormais plus « fraîches ». Et ajoute qu’Alvaro « n’entre plus dans les plans de son entraîneur« . Une situation qu’il va falloir suivre de près…