OM : Sampaoli prévient les remplaçants avec peu de temps de jeu !

Avant le déplacement à Nantes, Jorge Sampaoli était présent au centre RLD en conférence de presse. Le coach a fait le point sur l’état de son effectif, il estime qu’avec l’enchainement des matches il va devoir faire du turnover…

Jorge Sampaoli a expliqué qu’il allait donner du temps de jeu à des joueurs habitués à être sur le banc. Harit, Amavi et Balerdi sont prévenus !

On va avoir un turnover obligatoire — Sampaoli

» « C’est un aspect difficile du football actuel car s’ils ne jouent pas on a l’impression que l’on ne compte pas sur eux et n’appartiennent pas à l’équipe. C’est une tâche de l’entraîneur de les garder impliqués. Cette semaine va être difficile. On va avoir un turnover obligatoire; C’est le travail de l’entraîneur de maintenir quelqu’un qui ne joue pas dans le rythme et dans l’état d’esprit pour jouer quand on fait appel à lui. On a un effectif court donc très peu de joueurs qui ne jouent pas. Là on va vraiment impliquer tout le monde. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (30/11/2021)

