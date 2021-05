Mercato OM : Le tweet de Kamara qui affole les supporters sur les réseaux sociaux !

L’OM s’est imposé 3-2 face à Angers dimanche soir à l’occasion de la 37e et avant dernière journée de la saison 2020/2021 de Ligue 1. Alors que Florian Thauvin a fait ses adieux aux supporters, Boubacar Kamara a posté un tweet qui a affolé les supporters marseillais…

Après cette victoire arrachée par les olympiens en fin de match, le milieu de terrain Boubacar Kamara a twitté : « Match difficile mais la victoire est au bout !!! 1 match 🙌🏾 Last game in Vélodrome !! ». La mention dernier match au Vélodrome, qui pourrait aussi seulement concerner cette saison, a été comprise comme une annonce par bon nombre de supporters marseillais. Il faut dire que le minot est convoité et ne dispose plus que d’un an de contrat. Son départ est annoncé depuis plusieurs semaines, l’OM a besoin d’argent et pourrait sacrifier son jeune talent…

1 match 🙌🏾 Last game in Vélodrome !! ⚪️Ⓜ️ pic.twitter.com/nIbv8ImjLG — bouba_kamara (@boubaKamara_4) May 16, 2021

Match difficile mais la victoire est au bout !!! ⚪️Ⓜ️ pic.twitter.com/UTtfZocB68 — bouba_kamara (@boubaKamara_4) April 17, 2021

Son tweet a affolé les réseaux sociaux. Petit florilège :

Comment ça last game in velodrome pic.twitter.com/Ye8gvwQVUz — L’ãpäćhě (@Lapch5) May 16, 2021

T’annonce ton départ comme ça ? 😢 pic.twitter.com/XF8glSyh1l — 𝙏𝙞𝙗𝙤𝙣𝙝’𝙊𝙈 1993 (@TibonhO) May 16, 2021

NOOOOOOON pas toi, pas maintenant, pas après tout se que tu as fait ici 😭😭😭😭 — SeumPaoli ® Officiel (@SeumPaoli) May 17, 2021

On attend ton tweet pour dire que tu t’es mal exprimé Bouba pic.twitter.com/kE7fUUwtx4 — 𝓐𝓽𝓞𝓜 ⚪Ⓜ️ (@AtOM1Que) May 16, 2021

Pablo Longoria discute toujours pour tenter de faire prolonger Boubacar Kamara. Cependant la tendance est plus à un transfert et le journaliste de la radio RMC, Florent Germain précisait même que le joueur de 21 ans serait en négociations avancées avec un club étranger…

« Il n’y a pas que Thauvin, Kamara va sûrement partir. En cas d’offres importantes, il y a de très fortes probabilités qu’il parte au mercato. Je crois que Kamara est en contacts très avancés… C’est le meilleur olympien de cette saison. Ce n’est pas le seul, Caleta Car, Sakai et Benedetto devraient aussi partir… Le groupe est au bout du rouleau. Certains sont donc plus concernés que d’autres, c’est compliqué de fédérer autour de cet objectif de la 5e place. (…) Je n’ai pas l’impression que tu as un groupe concerné par l’objectif. La Ligue Europa peut être un vrai lot de consolation. » Florent Germain – source : After Marseille (11/05/2021)