Mercato OM: Lemar envoie un message !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sur les tablettes de l’Olympique de Marseille, l’international français Thomas Lemar a souhaité faire taire les rumeurs de départ dans une interview d’après match, pendant le stage de préparation de l’Atletico en Corée.

Le nom de Thomas Lemar est associé à l’Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Après les arrivées de ses deux anciens coéquipiers Renan Lodi et Geoffrey Kondogbia, les supporters phocéens verraient d’un bon œil la venue l’international français (27 sélections).

En stage de préparation en Corée avec l’Atletico de Madrid, l’ancien monégasque a tenu a s’exprimer sur les rumeurs qui l’entourent et a rappelé son envie de faire le maximum pour son club. « On a travaillé dessus tout au long de la présaison et il faut continuer comme ça », a déclaré le guadeloupéen à l’issu de la défaite de son équipe contre une sélection de joueurs coréens.

Le but de Thomas Lemar contre la K-League Team 🤩 pic.twitter.com/CLnlpqT0NP — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) July 27, 2023

Lemar se sent bien à l’Atlético !

Une rencontre perdue 3-2 par les Colchoneros, dans laquelle Lemar a tout de même ouvert le score avant le quart d’heure de jeu. Il a également ajouté « Je vais faire de mon mieux et aider l’équipe autant que je peux » avant de balayer les rumeurs de transfert qui l’envoient notamment à l’OM. « Je suis là, n’est-ce pas ? Je suis là, c’est la seule chose que je peux te dire et je suis bien ici.« , a insisté le gaucher de 27 ans.