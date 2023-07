Mercato OM : « Lenglet, ce n’est pas convaincant »

L’Olympique de Marseille se serait récemment renseigné auprès du Barça sur ses deux centraux Clément Lenglet et Eric Garcia. Jean-Charles de Bono et notre invité du Débat Foot Marseille de la semaine, Le X (rappeur marseillais), ont discuté de ce sujet avec le présentateur Benjamin Courmes.

Si la charnière centrale semblait être au début du mercato le secteur où il y aurait le moins de changement, les dernières rumeurs attestent le contraire, avec en premier lieu l’intérêt de l’Arabie saoudite pour Chancel Mbemba. Le quotidien espagnol Sport a lui révélé hier une prise renseignements de l’OM sur les défenseurs centraux du FC Barcelone Clément Lenglet et Eric Garcia. On a débatu sur le plateau de FCM de cette information et de l’avenir de la défence centrale marseillaise.

Lenglet, peu convaincant

Clément Lenglet aurait le profil de jouer dans l’axe gauche de la défense, où le gaucher Balerdi partirait favori selon les informations des dernières semaines, toutefois notre invité Le X n’est convaincu par aucun des deux :

« Franchement je ne suis pas trop fan de Balerdi, avec les erreurs qu’il nous a fait c’est mort. Lenglet, pour l’avoir vu quand il est arrivé au Barça ce n’était pas trop convaincant déjà, donc je ne sais pas… Je ne suis pas trop fan. A la rigueur je préfère laisser Mbemba et Gigot, ça me convient cent fois ! »



Balerdi, un maillon faible à remplacer ?

Aussi, Le X, Jean-Charles et Benjamin se rejoignent sur la nécessité de remplacer Balerdi et ne voient pas en lui un titulaire.

« Il a trop fait d’erreurs, c’est pour cela qu’on est obligés de combler ça. On ne peut pas arriver en Ligue des champions et qu’il nous fasse les mêmes erreurs qu’il a fait en coupe de France par exemple, c’est pas possible, même si ça ne veut pas dire qu’il est nul », explique Le X.

Pour Jean-Charles de Bono « chaque année on dit qu’il va gommer ses erreurs mais il recommence ». « Ca n’enlève rien à ses qualités de défenseur capable d’être rugueux sur l’adversaire, dans le duel aérien, mais sur certains matchs de très haut niveau il peut faire basculer une rencontre, voire une qualification », ajoute-t-il.

Enfin selon Benjamin Courmes « si on regarde l’effectif actuel il n’est même pas titulaire, c’est Gigot-Mbemba ta charnière titulaire ».