Mercato OM : L’équipe UNFP avec d’anciens marseillais !

Comme chaque année, l’UNFP organise une préparation pour les joueurs sans contrat, afin qu’ils conservent leur forme et retrouvent un nouveau club. Cette année les anciens marseillais Baptiste Aloé et Wesley Jobello font partie de l’équipe.

L’Union National des Footballeurs Professionnels organise chaque été un stage de préparation durant l’été, pour que des joueurs sans contrat puissent retrouver un club professionnel. L’équipe UNFP affrontera Sochaux ce vendredi à 16h30 en 2ème match de préparation au Stade des Fromentaux à Delle. Lors de leur premier match de préparation l’équipe UNFP s’était incliné 1-0 face à Valenciennes et espère se rattraper face aux Lionceaux.

Deux anciens marseillais dans l’équipe

Baptiste Aloé fait notamment parti de l’équipe, l’ancien minot de l’OM n’avait jamais réussi à s’imposer à Marseille avec seulement 15 matchs entre 2012 et 2015, avant des expériences à Valenciennes, en Belgique, au Portugal et dernièrement en Roumanie, il espère donc retrouver un club rapidement pour relancer sa carrière à maintenant 28 ans. Wesley Jobello fait lui aussi parti de l’équipe. Tout comme Baptiste Aloé, sorti du centre de formation olympien il n’avait pas réussi à s’imposer en équipe première avec seulement 3 entrées en jeu, il aura ensuite poursuivi sa carrière à Clermont et aux Gazélec d’Ajaccio notamment.