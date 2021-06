Mercato OM : Les arrivées de Gerson et de la Fuente décalées !

Alors que l’on attendait leur arrivée dans le week-end, Gerson et Konrad de la Fuente passeront leurs visites médicales avant de s’engager à l’OM en début de semaine prochaine.

C’était déjà officiel pour Gerson. L’OM avait annoncé un accord de principe pour le transfert de Gerson dès l’ouverture du mercato. D’après RMC, le Brésilien passera officiellement sa visite médicale et paraphera son contrat avec le club phocéen en début de semaine prochaine, lundi ou mardi. Par ailleurs, il sera imité de près par la deuxième recrue olympienne, Konrad de la Fuente. Alors qu’il devait initialement arriver aujourd’hui, l’Américain de 19 ans passera lui aussi sa visite médicale avant de s’engager définitivement avec l’OM en début de semaine prochaine. Pour les deux premières recrues estivales, ce sera l’occasion de faire la connaissance de leurs futurs coéquipiers qui retrouvent le chemin de l’entraînement lundi prochain.

UN CONTRAT DE 5 ANS POUR GERSON

Ce n’est plus une surprise. Alors que le feuilleton a duré plusieurs semaines au Brésil, l’OM et Flamengo étaient finalement parvenus à trouver un accord de principe pour le transfert de Gerson. D’après les derniers échos, le montant de la transaction se situe autour de 20M€. Le milieu de terrain brésilien signera un contrat de 5 ans avec le club phocéen. À son arrivée du Brésil, Gerson devrait respecter une semaine de quarantaine et louper une partie de la préparation de l’OM. Par ailleurs, il a été sélectionné avec le Brésil pour disputer les Jeux olympiques du 21 juillet au 7 août. Sauf surprise, il devrait donc manquer le premier match de la saison face à Montpellier le 8 août prochain.

⚪️🔵 #Gerson est attendu à Marseille dimanche pour passer sa visite médicale lundi ou mardi avant de s’engager 5 ans avec l’Olympique de Marseille ! #OM #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 25, 2021

KONRAD DE LA FUENTE SIGNERA 4 ANS

Arrivé en provenance du FC Barcelone, l’Américain signera un contrat de 4 ans avec les Olympiens. Les deux clubs se sont entendus pour un transfert de 3,5M€. Alors que les Catalans souhaitaient inclure une clause de rachat dans le deal, ils auraient finalement renoncé au détriment d’un pourcentage à la revente d’après RMC. Le retard de sa visite médicale était une raison purement logistique pour l’ailier gauche de 19 ans. Évoluant principalement avec la Masia, Konrad de la Fuente a fait deux apparitions avec l’équipe première en Ligue des champions cette saison. Pablo Longoria a loué la qualité des négociations avec le FC Barcelone.