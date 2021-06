Mercato OM: Les coulisses du transfert de Gerson

Première recrue du mercato estival marseillais, Gerson a été le premier feuilleton de ce début d’été. Priorité de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain va tenter de s’imposer en Europe, chose qu’il n’a pas encore su faire. Son père et agent, a expliqué le déroulé des négociations pour ce transfert.

L’Olympique de Marseille a annoncé un accord de principe la semaine dernière avec Flamengo pour le transfert de Gerson. Ce dernier devrait rejoindre l’OM à la fin du mois de juin. Il signera son contrat après avoir satisfait les traditionnels tests médicaux. C’est la première recrue marseillaise sous l’ère Jorge Sampaoli.

On a négocié avec Pablo

Dans une interview accordée à L’Equipe, son père explique les coulisses du transfert de son fils, et le rôle très important de Pablo Longoria :

« Ce n’était pas si long que ça. En tout cas, dans notre esprit, il n’a pas fallu trop longtemps pour nous décider. Après, il a fallu régler les détails bureaucratiques. Gerson, lui, a dû se faire à l’idée de quitter son club de coeur. Ce n’est pas si facile. Mais il n’a pas douté du projet de l’OM. On parle d’une très bonne équipe, d’un club historique qui évolue dans un Championnat attractif. C’était très tentant. On a négocié avec Pablo (Longoria). On a évoqué le plan de carrière de Gerson. On avait besoin de savoir ce que le club imaginait pour lui. Avec le coach (Sampaoli), ce fut plus bref. Je l’ai remercié de vouloir travailler avec Gerson. Tout cela a compté. J’en senti que la direction du club mais aussi le staff avaient tous très envie de le recruter. » Marcao, le père et agent de Gerson— Source: L’équipe

J’ai réalisé mon rêve de porter le Manto Sagrado– Gerson

« J’ai réalisé mon rêve de porter le Manto Sagrado. C’est la fin, mais j’espère revenir un jour. Très heureux pour tout ce que j’ai vécu ici. J’espère que Flamengo continuera à accomplir beaucoup de choses. Je profiterai du petit temps qu’il me reste. » Gerson – Source: Raisa Simplicio -Twitter

