Mercato OM : les confidences de Longoria sur Benatia !

Dans une interview sur la chaîne Twitch de Zack Nani, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a partagé son enthousiasme quant à l’arrivée de Mehdi Benatia dans le rôle de conseiller et annoncé comme le futur directeur sportif du club.

Pablo Longoria a souligné que l’arrivée de l’ancien défenseur marocain avait apporté une réelle bouffée d’air frais au club. Selon lui, Benatia incarne le « haut niveau », et il est une véritable source d’énergie et de fraîcheur, ce qui a eu un impact très positif sur l’équipe.

« Mehdi est top, c’est du haut niveau. Nous avons une excellente relation depuis le transfert d’Ounahi à l’OM, c’était son agent et tout de suite, tu vois que le gars pue le football. » Longoria a expliqué qu’en tant que conseiller, Benatia a su s’imposer par sa compétence et sa vision du football, ce qui a apporté une véritable dynamique nouvelle au club. L’OM bénéficie de l’énergie et de la volonté de « faire les choses différemment », un élément clé dans la réussite future du club.

Longoria a également parlé de l’importance des nouvelles arrivées au sein de l’organigramme du club, notamment Fabrizio Ravanelli, Giovanni Rossi et l’entraîneur Roberto De Zerbi. « Cet été, l’arrivée de Fabrizio Ravanelli, de Giovanni Rossi, du coach… Cela donne la volonté de créer un groupe de travail avec beaucoup de dynamisme et une excellente ambiance, c’est quelque chose de similaire à ce que j’ai connu à Valence. Il y a une osmose totale, c’est spécial. »

Avec Mehdi, je veux beaucoup déléguer — Longoria

Enfin, Longoria a évoqué la manière dont il envisage son rôle désormais. Après des années passées à gérer le mercato avec Javier Ribalta, il a exprimé le souhait de déléguer davantage notamment sur le mercato. « Si tu as des enfants et que tu as passé ta vie avec eux, il arrive un jour où les enfants partent à l’université et tu dois les laisser. Avec Javier Ribalta, je gérais beaucoup le mercato car nous formions un binôme depuis des années. Mais avec Mehdi, je veux beaucoup déléguer. »

Cette déclaration témoigne de la volonté de Longoria de redéfinir les structures du club et de s’appuyer sur une équipe plus large et diversifiée pour prendre des décisions stratégiques. Si Benatia prend plus de place au sein du club, son rôle pourrait évoluer, avec des responsabilités de plus en plus importantes, notamment en tant que futur directeur sportif.