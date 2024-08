Mercato OM : Les contours du deal pour Moukoko !

La piste Youssoufa Moukoko à l’OM a été révélée hier et pourrait aller très vite puisque le club semble déjà avoir un accord avec le joueur. Mais il reste les négociations avec son club, le Borussia Dortmund qui cherche cependant à le faire partir…

Selon Fabrizio Romano, le deal envisagé serait un prêt mais avec option d’achat. Voilà ce qu’il a précisé sur X (Twitter) : « Youssoufa Moukoko et l’Olympique de Marseille, ce sera un prêt AVEC option d’achat. Les négociations ont débuté entre les clubs comme révélé aujourd’hui (samedi). »

🔵⚪️ Youssoufa Moukoko and Olympique Marseille, it will be loan WITH buy option clause.

Negotiations underway between clubs, as exclusively revealed today. ⤵️ https://t.co/yfCYUUBij2

