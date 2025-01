Mercato OM : les dernières infos concernant l’avenir de Pogba !

L’arrivée de Paul Pogba en Ligue 1 revient avec insistance, et l’OM semble de plus en plus impliqué dans ce dossier. Après des mois d’incertitudes et de suspensions, le milieu de terrain français a d’autres options, après la MLS et l’Arabie Saoudite, un autre championnat serait sur les rangs…

Alors que Paul Pogba purge toujours sa suspension pour dopage (jusqu’en mars), son avenir reste incertain, mais une piste surprenante pourrait le mener au Brésil. Selon UOL, le Corinthians, club de São Paulo, s’active pour tenter de recruter l’ex-joueur de la Juventus. Le club brésilien, qui a terminé septième du dernier championnat, envisage de faire de Pogba une figure emblématique de son équipe. En décembre dernier, un échange sur les réseaux sociaux avec une société « d’escort girls » avait déjà évoqué cette possibilité. Bien que cela ait été une blague, les intentions du club sont sérieuses.

Corinthians veut toujours Pogba, mais…

Cependant, plusieurs obstacles se dressent sur la route de cette transaction. Le salaire élevé de Pogba, bien supérieur aux normes du championnat brésilien, représente un défi financier. Le club compte sur son sponsor principal, Esportes da Sorte, pour financer une partie du salaire du joueur. Mais le gouvernement brésilien a récemment restreint les activités de ce bookmaker, qui représente un partenariat annuel de 16 millions d’euros, alimentant les finances du club et permettant de financer des joueurs comme Memphis Depay. Si ce sponsor se retire, cela pourrait rendre l’arrivée de Pogba impossible.

Bien que l’intérêt du Corinthians soit bien réel, il reste à résoudre ces problèmes financiers pour que le club puisse espérer accueillir le champion du monde 2018. L’avenir de Pogba pourrait donc se dessiner sous de nouvelles couleurs, mais les défis sont nombreux.