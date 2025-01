Mercato OM : les dernières infos de Fabrizio Romano concernant Luiz Felipe !

Luiz Felipe va rejoindre l’Olympique de Marseille en provenance d’Al Ittihad, avec un contrat jusqu’en 2026. L’annonce a été confirmée par Fabrizio Romano, et le défenseur brésilien arrivera à Marseille aujourd’hui pour finaliser son transfert.

Le marché des transferts continue de s’agiter du côté de l’Olympique de Marseille. Selon les informations exclusives de Fabrizio Romano, Luiz Felipe, le défenseur central brésilien, s’apprête bien à rejoindre l’OM en provenance d’Al Ittihad. Le joueur de 27 ans arrivera à Marseille aujourd’hui (lundi) pour officialiser son transfert, qui sera scellé par un contrat jusqu’en 2026. Ce renfort défensif témoigne de l’ambition du club phocéen pour renforcer son arrière-garde et poursuivre sa progression en Ligue 1 et en compétitions européennes. Le joueur qui n’a pas joué depuis plusieurs semaines ne sera pas à 100% tout de suite…

🔵⚪️✈️ Luiz Felipe will be in Marseille today in order to sign in as new OM player from Al Ittihad.

Exclusive story, confirmed. The contract will be valid until 2026. pic.twitter.com/a7KvFq9Qjs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2025