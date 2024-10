Mercato OM : les dernières infos de Fabrizio Romano sur le cas Pogba

Paul Pogba devrait bien quitter la Juventus et cherche un projet à partir de mars prochain. Fabrizio Romano précise que les négociaitons avancent bien et que le joueur ne rejouera pas pour le club itlaien…

Selon Fabrizio Romano, « les négociations entre Paul Pogba et la direction de la Juve pour résilier le contrat se déroulent comme prévu. Pogba ne jouera plus pour la Juventus et deviendra un agent libre pour 2025. » Reste à savoir ou ira le milieu de terrain qui pourra rejouer à partir de mars 2025. Si le nom de l’OM est évoqué, la MLS lorgne sur l’international français…

Résiliation en bonne voie pour Pogba

⚪️⚫️👋🏻 Negotiations between Paul Pogba and Juve board to terminate the contract are proceeding as expected. Pogba will not play for Juventus again and will become a free agent for 2025.





Selon le journaliste Nicolo Shira, « Los Angeles FC est intéressé par Paul Pogba, qui va quitter la Juventus. » Suspendu pour dopage, l’international français a vu sa sanction réduite et il pourra rejouer à partie de mars 2025. Paul Pogba ne devrait pas rejouer avec la Juventus et cherche un nouveau challenge. Patrice Evra a évqoué la possiblité de le faire venir à Marseille, le quotidien la Provence a précisé que Benatia avait bien écahngé avec le milieu de terrain. Reste à savoir quel type de challenge va rechercher le joueur de 32 ans, challenge sportif ou dernier gros contrat financier ?

Los Angeles FC vise Pogba

Alors qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2026 et qu’il devrait pouvoir reprendre la compétition dès mars 2025, Paul Pogba ne devrait pas reporter le maillot de la Juventus. Le journaliste Fabrizio Romano confirme la tendance via son compte X. « Paul Pogba et la Juventus devraient s’entendre sur la résiliation du contrat et il deviendra un agent libre. Les discussions suivront à partir de demain après le verdict du TAS, puisque Paul sera disponible à partir de mars. Paul Pogba estime également qu’un nouveau départ serait la meilleure solution pour lui et sa carrière. »

Vers une résiliation de contrat en la Juventus et Pogba

🚨 Paul Pogba and Juventus, expected to agree on contract termination as he will become a free agent. Talks to follow from tomorrow after CAS verdict, as Paul will be available from March. Paul Pogba also feels a fresh start would be best solution for him and his career.

Paul Pogba a vu sa suspension pour dopage écourté, il pourra faire son retour en mars 2025. Si Patrice Evra aimerait le voir à l’OM, la réalité est surtout que la Juventus aimerait bien se débarrasser de son énorme salaire et que le milieu de terrain aurait une opportunité en MLS. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, Paul Pogba pourrait quitter l’Europe car plusieurs franchises de Major League Soccer l’ont approché. Le quotidien italien estime que cette destination est probable même si des clubs saoudiens l’ont aussi contacté…