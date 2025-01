Mercato OM : les dernières infos de Romain Molina dans le dossier Brassier !

Lilian Brassier, actuellement prêté à l’OM par Brest avec une option d’achat obligatoire de 12 millions d’euros, pourrait faire son retour à Rennes, qui détient un pourcentage du transfert et devrait percevoir 3 millions d’euros si le joueur est vendu. L’OM, réticent à payer cette somme, doute des capacités de Brassier à gérer la pression et explore d’autres options, notamment en Allemagne, tandis que Rennes tente de récupérer le défenseur formé chez eux.

Le journaliste indépendant Romain Molina a récemment évoqué un possible retour de Lilian Brassier à Rennes. Selon lui, Rennes aimerait récupérer le défenseur formé au club, qui est actuellement prêté à l’OM avec une option d’achat obligatoire de 12 millions d’euros, à compter du 1er juillet. Cependant, Rennes, qui détient un pourcentage du transfert, devrait percevoir environ 3 millions d’euros en cas de vente de Brassier, ce qui soulève des interrogations.

Molina a expliqué sur une vidéo de sa chaine Youtube consacré au Stade Rennais : « Rennes est aussi sur Brassier. Le défenseur a été formé à Rennes avant de partir à Brest, il est prêté à l’OM avec une option d’achat obligatoire à 12M€ au 1er juillet. Sauf que Rennes a un pourcentage dans le transfert, ils doivent à peu près recevoir 3M€. Pourquoi tu veux récupérer Brassier alors que tu vas prendre 3M€ gratuit cet été ? Oui mais il est formé au club… l’OM ne veut pas garder Brassier parce qu’ils n’ont pas envie de donner 12 millions, ils savent que le joueur conserve une cote, ils se disent qu’il n’est pas capable de gérer la pression. Il y a un club allemand intéressé, ils ont fait le tour ailleurs avec des fuites médiatiques très bienvenues pour l’OM. Rennes veut essayer de le faire revenir, est ce que quelqu’un comprend ce qu’il se passe au Stade Rennais ? »

Le club allemand intéressé par Brassier est le Borussia Mönchengladbach selon le journaliste Florian Plettenberg mais pour l’été prochain. « Le Borussia M’gladbach a identifié Lilian Brassier comme une cible de transfert potentielle pour l’été prochain. Il est sur leur liste. Le défenseur central de 25 ans est prêté à Marseille jusqu’à la fin de la saison. Son contrat avec le Stade Brestois court jusqu’en 2026. Le Borussia veut être prêt au cas où Nico Elvedi ou Ko Itakura partiraient cet été. »

🚨⚫️⚪️🟢 Excl | Borussia M’gladbach have identified Lilian #Brassier as a potential transfer target for the upcoming summer.

He is on their list. The 25 y/o central defender is on loan at Marseille until the end of the season. His contract with Stade Brest runs until 2026.… pic.twitter.com/ZwJg7Djbmq

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 6, 2025