Mercato OM : les dernières infos du dossier Belloumi !

Le dossier Bachir Belloumi est évoqué depuis plusieurs semaines mais tarde à se concrétiser. Si au Portugal on annonce un accord pour bientôt, en Algérie on explique que du côté de l’OM on est ne position d’attente…

Selon le média portugais Record, le transfert de Bachir Belloumi à l’OM devrait se régler autour de 6 millions d’euros rapidement. Cependant, le média DZfoot, explique que « depuis au moins trois semaines c’est le black-out du côté marseillais qui n’a toujours pas répondu au club portugais, » qui demandait un minimum de 4M€. L’OM travaille sur d’autres dossiers (Carboni, Greenwood, Hee-Chan…) et doit aussi gérer le nombre de joueurs extracommunautaires.

Belloumi bientôt à Marseille ? L’OM prend son temps…

Mercato : Belloumi, l’OM n’a toujours pas répondu https://t.co/beJ34GQdVY — DZfoot (@DZfoot) July 15, 2024





Le jeune talent algérien Bachir Belloumi qui évolue dans le championnat Portugais du côté de Farense a tapé dans l’oeil des dirigeants marseillais. L’OM est en négociations avancées et pourrait boucler l’opération dans les prochains joueurs.

Belloumi a beaucoup de talent, il y a un vrai coup à faire

Dans l’émission Débat Foot Marseille sur youtubeur supporter de l’OM RaphFootball a donné son sentiment sur la possible arrivée de Belloumi à l’OM : « C’est un joueur de 21 ans qui a été élu meilleur espoir du championnat portugais, Et meilleur joueur du championnat portugais du mois d’avril. Il était dans un club de milieu de tableau et on ne s’attendait pas à ce qu’il cartonne aussi vite il a gravi assez vite les échelons. C’est un pur ailier droit, un faux pied, un gaucher à la manière d’un Thauvin, Ünder. Il a une grosse frappe de balle, il aime percuter dribbler avec une bonne vision du jeu. Par contre il n’est pas passé par un centre de formation donc il a quelques lacunes notamment tactique dans les jeux sans ballon. Si ça se concrétise, il n’arrivera probablement pas avec un statut de titulaire indiscutable, on parle d’un prix entre cinq et six.Benfica et et l’Ajax sont également sur le joueur. De Zerbi saura le faire progresser. Belloumi, c’est un pari, mais il a beaucoup de talent, il y a un vrai coup à faire. c’est le fils d’une grande star algérienne, et la communauté algérienne n’attend que ça à Marseille. Ça fait 11 ans qu’il n’y a pas eu de joueur algérien à l’OM. »

