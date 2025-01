Mercato OM : Les dernières infos du dossier Evan Ferguson !

Le mercato de l’OM bat son plein, et alors que de nombreuses rumeurs circulent sur le futur recrutement de l’Olympique de Marseille, un nom fait particulièrement parler : Evan Ferguson. Mais l’attaquant est aussi dans le viseur d’Everton !

Selon le journaliste Fabrizio Romano : « Evan Ferguson, qui devrait quitter Brighton en prêt dans les prochains jours avec un réel intérêt de la part de plusieurs clubs. Les clubs de PL, de Ligue 1 et de Bundesliga ont pris contact et une décision sera prise prochainement. »

🚨🔵⚪️ Evan Ferguson, expected to leave Brighton on loan in the next days with genuine interest from several clubs.

PL, Ligue1 and Bundesliga clubs have made contact with decision to follow soon. pic.twitter.com/rha3SLly91

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025