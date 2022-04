Mercato OM : Les derniers contacts entre Arteta et Saliba

En conférence de presse, Mikel Arteta a été questionné sur l’avenir de William Saliba. Il affirme garder un oeil sur son évolution… De son côté le défenseur central revient avec un peu d’amertume sur son passage à vide chez les Gunners.

Après avoir rejoint l’Equipe de France A et avoir impressionné lors de son entrée au Vélodrome face à la Côte d’Ivoire et son match très solide contre l’Afrique du Sud, William Saliba fait l’actualité. Interrogé à son sujet en conférence de presse, Mikel Arteta a rappelé que le défenseur était toujours son joueur et qu’il appartenait à Arsenal… Un message envoyé directement à l’OM !

C’est notre joueur et nous sommes vraiment contents de la décision que nous avons prise — Arteta

« Je ne lui ai pas parlé depuis (ses premiers pas avec les Bleus) mais évidemment nous sommes vraiment conscients de ce qu’il fait et de son évolution. C’est notre joueur et nous sommes vraiment contents de la décision que nous avons prise. Il obtient les minutes et l’exposition, la responsabilité et la croissance à son âge n’étaient pas quelque chose que nous pouvions garantir ici cette saison. Et ce qui se passe avec lui a beaucoup de sens et nous sommes heureux de voir comment il s’améliore » Mikel Arteta – Source : Conférence de presse, texte FR Foot Mercato

Ce qui m’est arrivé à Arsenal m’a forgé un mental plus dur — Saliba

De son côté, William Saliba a répondu aux questions de L’Equipe dans un entretien publié ce samedi en marge de la rencontre face à l’ASSE. Le défenseur central affirme être souvent en contact avec la direction des Gunners par l’intermédiaire de son agent.