Mercato OM : Les dessous du deal Carboni enfin dévoilés !

Carboni est à Marseille ! La visite médicale est prévue ce mardi matin pour le milieu offensif. Prêt avec option d’achat de 36 millions pour l’Argentin mais l’Inter dispose d’une option pour contrer l’OM.

Carboni est arrivé à Marseille hier en fin d’après-midi. L’argentin devrait s’engager avec l’OM sur les bases d’un prêt avec option d’achat. Une OA de 36 millions d’euro pour s’offrir la pépite argentine, mais l’Inter dispose d’une contre OA de 4 millions d’euro. En cas de lever de l’Option d’achat par les Olympiens, les Milanais possèdent un délai pour annuler cette offre et racheter leur joueur.

Visite médicale ce matin pour Valentin Carboni, déjà prêt à enfiler le maillot marseillais. « Je suis prêt à rejoindre l’Olympique de Marseille, j’ai hâte ! Je veux faire de mon mieux pour le club. »

🎙️Les premiers mots de Valentin Carboni sur son arrivée à l’OM : « J’ai hâte !

Je suis prêt à donner mon maximum pour le club. »

Du long terme pour Carboni contrairement à Saliba

Nous évoquions la semaine dernière l’arrivée de Valentin Carboni sur le plateau de notre émission Débat Foot Marseille. Le supporter de l’OM Sourigna Manomay estime que l’argentin va pouvoir se projeter à Marseille sur plusieurs saisons même si l’Inter garde la main sur le dossier : « Quand tu fais venir Saliba c’est du bricolage que fait Longoria, on n’a pas le choix, et Saliba nous aide à faire un parcours européen assez incroyable. La différence c’est qu’un garçon comme Saliba, il sait que quoi qu’il arrive il ne va faire qu’une saison à l’OM. Là c’est un peu différent quand même dans l’ambition et sur les négociations du contrat. Harit c’est pareil, de mémoire il n’avait pas d’option d’achat. Il savait qu’il faisait un an, il se donne à fond, et après l’OM va le chercher. Ce que je veux te dire c’est que le joueur (Carboni) il aura le droit de se projeter à l’OM contrairement à Saliba qui savait que dans tous les cas à la fin de la saison il retournait Arsenal. » explique Sourigna.

