Mercato OM : Les détails des discussions (mal embarquées) pour la prolongation d’Amavi

Jordan Amavi sera-t-il encore olympien la saison prochaine ? Comme Valère Germain et Florian Thauvin, le latéral gauche de l’Olympique de Marseille sera en fin de contrat en juin prochain. Des négociations ont été entamées avec le club marseillais, mais la tendance serait à un départ.

Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria doit mener actuellement plusieurs dossiers de front. André Villas-Boas, Florian Thauvin et Jordan Amavi seront en fin de contrat en juin prochain et le club marseillais aimerait bien prolonger les trois. Toutefois l’OM se retrouve dans une situation financièrement extrêmement compliquée et ne pourra peut-être pas accéder aux exigences de ces derniers notamment sur le plan salariale. Selon les informations du journaliste du Parisien, Jean Saint-Marc, la tendance serait même clairement à un départ pour Jordan Amavi. L’ancien niçois réclame une revalorisation salariale et l’OM « n’a pas encore répondu à la contre-proposition des conseillers du latéral » explique -t-il sur son compte Twitter. L’Olympien aurait par ailleurs des touches en Angleterre. Amavi souhaiterait toutefois travailler un an de plus avec André Villas-Boas. Mais rien n’indique à ce jour que ce dernier sera toujours à Marseille la saison prochaine.

Amavi veut une augmentation de salaire

Il aimerait bien passer une saison de plus sous les ordres d’André Villas-Boas, qui l’a relancé l’an dernier. AVB est aussi en négociations avec Pablo Longoria pour une prolongation. Son contrat se termine aussi en juin #mercatOM #OM #TeamOM 4/5 pic.twitter.com/FiStz9qo9a — Jean Saint-Marc (@JeanSaintMarc) December 8, 2020

Il y a quelques jours, en conférence de presse, Jordan Amavi se montrait plutot discret au sujet des discussions autour de sa prolongation de contrat. « Pour l’instant je suis concentré sur le championnat et les matchs qui arrivent. Ce qui se passe dans les bureaux, c’est entre mes agents et le club. Moi, je suis concentré sur les matchs. Il y a eu des discussions, mais pour l’instant c’est entre mes agents et le club. Je ne me fais pas de soucis, on verra« , expliquait ainsi le joueur face à la presse. Il paraît toutefois peu probable que ce dossier, comme ceux de Florian Thauvin et André Villas-Boas, soit réglé dans les semaines à venir. Le club marseillais aura en effet besoin de plus de visibilité sur ses finances avant de statuer sur chacun d’entre eux …