Mercato OM : Les détails du deal pour Enzo Sternal !

Le jeune talent du centre de formation de l’OM, Enzo Sternal, s’apprête à quitter Marseille pour rejoindre le Sporting Anderlecht. L’accord entre les deux clubs a été trouvé, et l’attaquant de 17 ans est attendu ce mardi à Bruxelles pour passer les formalités et officialiser son transfert.

Marseille a, cependant, pris soin de garder un pourcentage à la revente ainsi qu’une clause de rachat dans l’accord avec le club belge, assurant ainsi une forme de contrôle sur l’avenir du joueur. Sous les couleurs de l’OM, Sternal a marqué les esprits. Il a contribué de manière décisive à la victoire en Coupe Gambardella en inscrivant 4 buts durant le parcours des jeunes marseillais. Son talent ne s’est pas limité à ses performances en club, puisqu’il a aussi porté les couleurs de la France U17 lors du dernier Euro à Chypre. En août 2024, l’OM a prolongé son contrat jusqu’en 2027, et à ce moment-là, le club semblait compter sur lui pour l’avenir.

Pourcentage à la revente ainsi qu’une clause de rachat concernant Sternal

Le journaliste belge Sacha Tavolieri précise: « Accord TROUVÉ entre le Sporting d’Anderlecht et l’OM pour Enzo Sternal ! Le milieu offensif français est attendu ce mardi à Bruxelles afin de procéder aux formalités d’usage et compléter son arrivée. Marseille garde un pourcentage à la revente ainsi qu’une clause de rachat dans l’accord avec le RSCA. »

Cependant, malgré sa promotion en équipe première sous la houlette de Roberto De Zerbi, Sternal n’a pas réussi à s’imposer durablement dans l’effectif professionnel. Ses quelques apparitions ont été limitées à de courts passages, notamment lors des matchs amicaux et à Brest lors de l’ouverture de la saison. Avec une forte concurrence en attaque et des minutes de jeu restreintes, le jeune joueur a commencé à se montrer frustré, ce qui a poussé l’OM à envisager son départ.

Le coach Roberto De Zerbi s’est exprimé lundi sur le cas Sternal : « Sternal ? Je ne l’ai pas utilisé beaucoup parce qu’il y avait de la concurrence et des joueurs meilleurs que lui. Je me base sur le terrain. Je ne me concentre que sur ça. Je ne fais pas de cadeaux aux joueurs. S’il n’a pas joué, c’est qu’il ne le méritait pas. Ca me fait plaisir que vous soyez intéressé par Sternal. En ce qui concerne les ailiers, les autres sont plus prêts que lui. Les joueurs doivent avoir de la patience et attendre leur tour, progresser. Je suis l’un des entraîneurs en Europe qui fait plus jouer les jeunes. L’objectif, c’est les résultats. Si un jeune doit jouer à la place de Rabiot, il jouera. C’est clair pour tout le monde. »

Si Sternal n’a pas joué, c’est qu’il ne le méritait pas — De Zerbi

Le Sporting Anderlecht représente ainsi une belle opportunité pour Sternal de continuer son apprentissage du haut niveau dans un championnat où il pourra obtenir plus de temps de jeu. L’OM, bien que prêt à le laisser partir, veut néanmoins garder la main sur son évolution future grâce à la clause de rachat. Ce transfert marque la fin d’une étape pour Enzo Sternal qui n’a pas était patient, mais ouvre aussi un nouveau chapitre dans sa carrière.