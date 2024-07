Mercato OM: Les détails du départ de Pau Lopez !

Le portier espagnol devrait bien quitter l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival. En effet, l’accord semble tout proche avec le promu Côme.

Pau Lopez pourrait bien quitter l‘Olympique de Marseille cet été, arrivé en 2021. Le joueur est sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026, il devrait s’engager avec le club de Côme promu en Série A. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, un prêt d’un montant de 5 millions d’euros est en cours de négociation. Dans le quotidien italien la Gazzetta, on apprend qu’un prêt avec une obligation d’achat de 5 millions d’euros liés au maintien du club en Série A est en discussion. Après 3 saisons passées en Ligue 1, le portier de 29 ans va retourner en Italie. Pour rappel, il évoluait à l’AS Roma (2019/2021) avant d’arriver à Marseille. À Côme, le portier espagnol va être entraîné par un certain Cesc Fabregas.

🚨🔵 Como are closing in on Pau López deal from Olympique Marseille, almost done.

Loan with obligation to buy approved, López wanted to join Como despite interest from more clubs.

Key factor: Cesc Fábregas. 🇪🇸@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/8FsJuZ5C6M

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2024