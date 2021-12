Mercato OM : Les détails du retour de Benedetto à Boca

Prêté à Elche pour retrouver la confiance cette saison, Darío Benedetto pourrait prochainement faire son retour à Boca Juniors. Les détails des discussions entre les deux parties.

Le mercato hivernal ouvre bientôt ses portes. Plusieurs rumeurs commencent à faire leur apparition dans le sens des départs du côté de l’Olympique de Marseille ces derniers temps. Alors que Duje Ćaleta-Car et Boubacar Kamara pourrait quitter le navire, Dario Benedetto pourrait aussi partir définitivement. Déjà prêté du côté d’Elche cette saison suite à la rude concurrence avec Arkadiusz Milik, Dario Benedetto n’entrerait plus dans les plans de Jorge Sampaoli. Par conséquent, le technicien argentin ne s’opposerait pas à un départ de l’attaquant de 31 ans.

Si Elche s’était empressé pour le récupérer lors du dernier mercato estival, le club espagnol semble déçu des performances de Dario Benedetto. Prêté avec une option d’achat située entre 3 et 4 millions d’euros, les choses ne se passent pas spécialement comme prévu pour l’attaquant de 31 ans. En effet, cette saison, il a pris part à 15 rencontres toutes compétitions confondues mais n’a inscrit que 2 buts. Le club espagnol ne serait donc pas gêné par un départ de l’Argentin dès cet hiver.

Un contrat de 2 ans + 1 an pour Benedetto à Boca ?

Dario Benedetto ne l’a jamais caché. Il est un amoureux de Boca Juniors. Passé par le club argentin entre 2016 et 2019 avant son arrivée à l’OM, il n’a jamais caché son souhait de retourner en Argentine que ce soit en tant que joueur ou en tant que supporter. Et à en croire les informations révélées par le journaliste de TyC Sports, César Luis Merlo, des discussions ont commencé entre Dario Benedetto et Boca Juniors en vue d’un retour dès cet hiver.

Par ailleurs, d’après les informations révélées par Ekrem Konur, nous en savons un peu plus sur les détails des discussions entre Dario Benedetto et Boca Juniors pour négocier son retour. D’après le journaliste turc, le club argentin serait prêt à offrir un contrat de 2 ans plus une année en option à l’attaquant de 31 ans. Une proposition qui devrait largement convenir à Dario Benedetto qui veut bel et bien retourner à Boca Juniors comme le révèle également Ekrem Konur.

Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur – Darío Benedetto

Dernièrement, il avait déjà annoncé au micro de TyC Sports sa volonté de revenir à Boca Juniors. Son vœu pourrait donc être bientôt exaucé.

« Je l’ai dit au moment de mon départ à l’OM. Je vais revenir à Boca, que ce soit en tant que supporter ou en tant que joueur. Je suis reconnaissant envers les supporters de Boca pour toute l’affection qu’ils ont à mon égard. J’espère pouvoir revenir le plus vite possible. » Darío Benedetto – Source : TyC Sports (22/12/2021)