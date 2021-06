Mercato OM: Les dirigeants préparent une première offre pour Almada ?

Les noms s’enchaînent à Marseille pour le mercato estival 2021. Si celui de Almada ressort depuis quelques semaines déjà, il se pourrait que l’OM passe à l’action dans les jours à venir…

Actuellement à Vélez, Thiago Almada serait une piste de Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. Il y a près d’un mois, le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi confirmait des discussions entre l’Olympique de Marseille et le joueur argentin. Selon ses informations, un accord entre le club et Thiago Almada existerait. Mais Vélez réclamerait trop d’argent ce qui bloquait l’arrivée du joueur âgé de 20 ans.

l’om prépare une offre ?

D’après le média Vélez a fondo, les dirigeants olympiens pourraient rapidement passer à l’action, en proposant une offre de 10 millions d’euros. Cette dernière pourrait même grimper à 15 millions d’euros…

« Thiago Almada a donné son accord à l’OM ! Un contrat de 5 ans. L’OM a démarre les discussions avec Velez. Problème le club argentin demande au moins 15M€ hors bonus à l’OM pour son espoir courtisé par plusieurs clubs. Longoria a 3 autres pistes dont Adli. » Mohamed Bouhafsi, RMC – Source : Twitter (08/05/21)

⚪️🔵 Info @RMCsport : Thiago Almada a donné son accord à l’#OM ! Un contrat de 5 ans. L’OM a démarre les discussions avec Velez. Problème le club argentin demande au moins 15M€ hors bonus à l’OM pour son espoir courtisé par plusieurs clubs. Longoria a 3 autres pistes dont Adli. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) May 8, 2021

🔴 AIRE! ¿Llega una oferta por Thiago Almada? Su representante está en Francia y en los próximos días llegará una oferta formal por el 10 de #Vélez. ➡️💻 Todos los detalles EN VIVO en @velezafondo: https://t.co/JVFxhMEUsT pic.twitter.com/2kFjJxZwCF — Vélez a Fondo (@velezafondo) June 3, 2021

Son agent est à Marseille

Ce mercredi, l’agent de Thiago Almada, Augustin Jimenez, s’est photographié à Marseille sur son compte Instagram. En story, il a publié une photo où l’on voit la Corniche derrière lui. Il se peut que ce ne soit pas pour la pépite argentine, mais la coïncidence est là.