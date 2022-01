Mercato OM : Rami règles ses comptes et détruit Eyraud !

Tandis qu’il vient de perdre le premier tour de son procès avec l’Olympique de Marseille, Adil Rami est revenu pour le journal L’Équipe sur ses relations avec Jacques-Henri Eyraud. Et il ne mâche pas ses mots.

Alors que l’aventure marseillaise s’est très mal terminée, avec notamment un licenciement pour faute grave décidé par le président de l’époque Jacques-Henri Eyraud, Adil Rami a décidé de saisir le conseil de prud’hommes de Marseille pour que l’OM lui rétribue son salaire qui a été retenu. S’il a perdu le premier tour du procès, il a tout de même fait appel à la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Pour le quotidien L’Équipe, Adil Rami est revenu sur ce qu’il pense de Jacques-Henri Eyraud. Et de sa décision de rejoindre l’OM.

A lire : Ex OM: Adil Rami admet que sa carrière à pris un tournant depuis son départ de Marseille…

« Eyraud ? C’est l’homme que je déteste le plus dans le monde du football » — Adil Rami

« Eyraud ? C’est l’homme que je déteste le plus dans le monde du football. Je ne veux pas marcher avec lui, je ne veux pas le rencontrer, lui serrer la main. Ces gens ont des ondes négatives et salissent le football. J’ai perdu le premier tour du procès, mais je suis impatient de voir le deuxième tour en appel. Je suis plutôt serein. Si c’était à refaire ? Je serais resté à Séville. Je ne regrette pas d’avoir joué à l’OM, c’est l’une de mes plus grandes fiertés. Mais ce n’était peut-être pas le bon timing. C’est ce que je me dis car ça s’est mal passé avec un président non professionnel et un coach que j’avais déjà eu, et avec lequel ça s’est bien fini à Lille » Adil Rami – Source : L’Équipe (29/01/22)