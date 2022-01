Mercato OM : Les explications de Benedetto !

Alors que la seconde recrue de l’OM, Sead Kolasinac, a été officialisée, un autre départ est confirmé. Dario Benedetto va bien retourner à Boca…

Prêté depuis l’été dernier par l’OM à Elche, Benedetto va retourner à Boca Juniors. L’attaquant va être transféré dans son club de cœur, comme il l’a confié à la radio Onda Cero ce mardi. L’OM pourrait récupérer un montant estimé entre 3 et 4M€ dans l’affaire…

Je veux chercher les minutes que je n’ai pas eues à Elche — Benedetto

« J’ai dit que je reviendrais à Boca Juniors d’une manière ou d’une autre et j’ai tenu parole : je serai toujours un fan de ce club et maintenant on m’a donné l’opportunité de revenir en tant que joueur dans le club que j’aime. Je veux chercher les minutes que je n’ai pas eues à Elche. Je continuerai à soutenir le club d’où je suis maintenant. Je suis content de mon passage à Elche, où j’ai appris beaucoup de choses, et en même temps je suis heureux de revenir dans le club que j’aime ». Dario Benedetto – source : Onda Cero (18/01/2022)

Darío Benedetto vuelve a Boca Juniors 🟡🔵 después de 3 temporadas y media en el futbol europeo. « Dije que volvería a Boca Juniors de una manera u otra y ya cumplí mi palabra » mencionó el delantero. pic.twitter.com/oGAm2qbDQY — Pablo Carrillo (@PabloCarrilloL) January 18, 2022

Directeur sportif du club de Buenos Aires, Jorge Bermudez s’était dit très emballé à l’idée d’enregistrer le retour de Benedetto. Cela sera chose faite en fin de semaine…

« Nous sommes clairs sur le fait que Benedetto serait un ajout énorme à l’équipe, il apporterait beaucoup » — Jorge Bermudez

« Nous travaillons jour après jour, minute après minute, nous savons et nous sommes clairs sur le fait que Benedetto serait un ajout énorme à l’équipe, il apporterait beaucoup. Le club fait l’effort. Ce n’est pas facile, nous allons nous battre sérieusement, nous n’allons pas dire n’importe quoi en dehors de la réalité. Nous sommes très enthousiastes. C’est un gros coup économique. Le club français (l’OM) a payé près de 18 millions pour Pipa. Boca doit utiliser les outils pour y parvenir. Tout dépend de la façon dont la négociation se développe et se termine. Nous étudions toutes les alternatives possibles. Le travail du représentant du joueur est également en cours. Les parties doivent se mettre d’accord et convenir de la valeur de l’opération. Ce n’est pas facile. Il y a de l’argent que nous ne pourrons pas demander. Nous allons faire tout notre possible, nous avons le même maillot que les supporters. Nous n’aurions pas commencé l’opération (sans le oui de Benedetto). Il a sûrement l’espoir, comme nous, de revenir au club. Les fans de Boca croient en nous. Il est difficile de rivaliser avec le marché international même si nous avons la meilleure motivation. » Jorge Bermudez – Source : TyC Sports (09/01/2022)