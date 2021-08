Mercato OM : Les finances marseillaises ne seraient pas totalement à 0 !

En ce début de semaine, le journaliste Karim Bennani affirmait que les finances de l’Olympique de Marseille n’étaient plus du tout fournies. Foot Mercato explique ce mercredi que Longoria n’est pas à sec !

L’Olympique de Marseille n’a pas encore terminé son recrutement. Pablo Longoria avait même affirmé au micro de Canal + que le mercato ne se termine qu’au 31 août et que jusqu’ici, il devrait y avoir encore quelques mouvements.

Ces dernières heures, les dossiers Pol Lirola et Alexander Sorloth semblent se décanter. L’Espagnol pourrait débarquer dans les prochaines heures car selon le journaliste Alfredo Peddulà, un accord total aurait été trouvé entre la Fiorentina et l’Olympique de Marseille pour 13 millions d’euros.

Longoria veut conserver une marge de manoeuvre

Une somme étonnante puisque plus tôt dans la semaine, le journaliste Karim Bennani expliquait que le club n’avait plus aucune liquidité et doit absolument vendre pour se permettre de mettre de l’argent sur un latéral droit.

MERCATO

L’#OM est toujours en quête d’un latéral. Lirola est encore la piste privilégiée. Mais l’OM à l’heure où l’on se parle n’a plus aucune liquidité pour réaliser un transfert. Il faut vendre…

Wass dont le prix est – élevé serait dans le viseur du Celta Vigo son ex club… — Karim Bennani (@KarimBennani_) August 17, 2021

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Accord total pour Lirola ! Le transfert plus cher que prévu ?

Ce mercredi, Foot Mercato affirme de son côté que l’Olympique de Marseille n’est pas autant dans le rouge que cela. Pablo Longoria aurait encore de l’argent pour finaliser son mercato mais ne voudrait pas tout brûler d’un coup afin de conserver « une marge de manoeuvre. »

Info @footmercato il reste quelques sous à l’OM, mais Pablo Longoria veut se garder une marge de manoeuvre. Mais alors, pourquoi l’OM patine ? https://t.co/DFYc5LqPq4 — Constant Wicherek (@Stickwic) August 18, 2021

NOUS SERIONS CONTENTS DE RAVOIR UN JOUEUR COMME POL DANS NOTRE EFFECTIF — LONGORIA

Pablo Longoria serait cependant très proche de boucler l’arriver de Pol Lirola. Une bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli qui n’a toujours aucun joueur de métier au poste de latéral droit et qui espère toujours voir un élément arriver pour renforcer ce secteur de jeu.

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)