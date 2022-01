Mercato OM : Les gros doutes de ce journaliste concernant Kolasinac…

La seconde recrue du mercato hivernal 2022 de l’OM a été officialisée. Sead Kolasinac va venir renforcer la défense de l’OM, certains doute de son niveau actuel…

Sur Canal plus dans le Late Football Show, le journaliste Geoffroy Garétier n’a pas hésité a affiché son scepticisme concernant le niveau de Kolasinac…

Des joueurs pas chers ou carrément gratuits sur lesquels personne n’est

« C’est un peu la même question que pour Bakambu ou d’autres joueurs du mercato. Il y a des opportunités de marché. Pour avoir des joueurs pas chers ou carrément gratuits sur lesquels personne n’est, il faut aller chercher des joueurs qui ne jouent plus. C’est un vrai pari. Il ne jouait plus du tout et Arteta n’en voulait plus depuis un moment. Il n’était pas du tout dans ses plans. C’est une vraie question. Il ne s’est pas imposé à Arsenal et c’est difficile de savoir ce qu’il vaut aujourd’hui ». Geoffroy Garétier – Source: Canal+ (18/01/2022)

Kolašinac, bonne ou mauvaise pioche pour l’OM ? ⛏️ 🗨️ « C’est un vrai pari » pic.twitter.com/Z0Wc7HsJkN — Late Football Club (@LateFootClub) January 18, 2022

Il faudra attendre pour juger le niveau de la recrue olympienne, Kolasinac va avoir besoin de retrouver le rythme de la compétition. Dans cette même émission, l’angle d’attaque est critiquable. En effet, le point de vue a été de prendre le seul match de Kolasinac, soit une déroute face à City, et en plus de lui attribuer des erreurs sur les buts alors qu’il est majoritairement peu impliqué sur les actions. Seul Mickael Landreau a pointé du doigt la malhonnêteté du procédé…

On a revu le seul match de Kolašinac comme titulaire cette saison en Premier League 👀😬 pic.twitter.com/ytZOguTLI5 — Late Football Club (@LateFootClub) January 18, 2022

En effet, Mickaël Landreau a soulevé le ridicule de la situation en expliquant qu’il n’était pas forcément responsable sur toutes ses actions.

« Franchement, c’est un joueur qui, dans l’effectif de l’OM, peut entrer. Il manquait un joueur comme ça sur le côté gauche ou à trois derrière. Les images, on les analyse comme on le veut. Là, on est un peu sévère sur les images. On appuie alors que le premier but il n’est pas responsable. On fait un focus sur lui, qu’il ne soit pas bon je peux comprendre mais là on appuie sur le fait qu’il est responsable sur les buts. Dans toutes les compétitions que l’OM a à jouer jusqu’au bout de la saison… Pour aller jusqu’au bout du profil, je reste mesuré quand même. » Mickaël Landreau – Source : Canal + (18/01/2022)