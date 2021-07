L’Olympique de Marseille aurait bien coché le nom de Cristian Pavon pour le mercato estival. Aucun accord n’aurait été trouvé ni avec le joueur ni entre les deux clubs selon Andrés Onrubia Ramos, journaliste pour As.

L’OM a besoin de vendre des joueurs pour continuer de recruter. Il manquerait des latéraux et probablement un attaquant pour renforcer un peu plus le côté offensif de Jorge Sampaoli. Il aurait d’ailleurs coché le nom de l’un de ses compatriotes : Cristian Pavon qui évolue actuellement à Boca Juniors.

les négociations avec Boca Juniors se compliquent — A. Onrubia Ramos

Malgré l’annonce de plusieurs médias qui affirmaient en cette fin de semaine que le deal était quasi bouclé, le journaliste de As, Andrés Onrubia Ramos, tempère. Il affirme qu’il n’y aurait toujours pas d’accord entre l’OM et le joueur. Pire, les négociations se seraient même compliquées entre le club marseillais et Boca Juniors.

« L’Olympique de Marseille s’est intéressé à Cristian Pavón. La direction marseillaise tente toujours de trouver un accord avec le joueur, mais les négociations avec Boca Juniors se compliquent. L’intérêt s’est intensifié ces derniers jours. » Andrés Onrubia Ramos – Source : Twitter (18/07/21)