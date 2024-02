Mercato OM : « Les nuls on ne les garde pas, les bons on ne les garde pas… mais qui on garde ? »

L’influenceur marseillais Paga était l’invité de Football Club de Marseille pour évoquer le nombre de transactions depuis l’arrivée de Pablo Longoria.

Polémique de ces derniers jours : on fait qu’acheter et revendre. Notre invité Paga ne connaisait le chiffre des transactions effectuées par Longoria depuis son arrivée à l’OM. « Depuis l’arrivée de Longoria combien de transfert ? Je vais dire 15 par an donc 45 moi je te dis. On en achète 10 par an, déjà ça fait 40 puisque chaque année on en achète une dizaine. Et on en fait repartir 20 par an donc 80. Je suis loin du compte ? Nan c’est pas possible. (…) Mais peu importe, je vais partir, parce que là c’est un scandale. Tu joues à 11, avec les remplaçants 22, allez on va dire 25 et comment ça plus de 80 ? C’est 171 mouvements ! Je m’en vais. Nan mais c’est un scandale, c’est ça qu’il fallait voir en premier, c’est normal que y’ait pas de stabilité à l’OM. Nan je te crois pas vous vous moquez de moi. Ce qui me fait rire c’est que les nuls on les garde pas, les bons on ne les garde pas, mais qui on garde ? (rires). »

